Serie B | le designazioni arbitrali della 3ª giornata

Con le partite valide per il turno preliminare prende il via la 23edizione della Coppa ItaliaD. Domenica 27 agosto alle 16.00 scendono in campo 74 squadre: le 36 società neopromosse, le 7 ......le partite valide per il turno preliminare prende il via la 23a edizione della Coppa ItaliaD ... CLICCA QUI per il regolamento completo della Coppa Italia Learbitrali Gara 1 ...Con le partite valide per il turno preliminare prende il via la 23edizione della Coppa ItaliaD . Domenica 27 agosto alle 16.00 scendono in campo 74 squadre: le 36 società neopromosse, ...

SERIE BKT - DESIGNAZIONI 3ª GIORNATA - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Sono da poco uscite, nei canali ufficiali della Lega B, le designazioni ufficiali relativamente alla terza giornata del campionato.E' arrivata la designazione arbitrale per Sampdoria-Venezia, è stato scelto Minelli della sezione di Varese per la sfida del Ferraris... La Sampdoria sta pre ...