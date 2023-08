Serie A 2023-2024 | Salernitana-Udinese 1-1

(Di lunedì 28 agosto 2023) Friulani in gol con Samardzic, pareggio di Dia Pareggio per 1-1 tranel primo dei due posticipi del lunedì della seconda giornata del calendario didisputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. Al vantaggio friulano con Samardzic al 57?, replica Dia al 72?. I granata salgono a quota 2 in classifica, mentre i bianconeri conquistano il primo punto del campionato. Primo tempo noioso con le due squadre che si studiano a lungo e creano poche occasioni degne di nota. Il primo squillo è di Walace, che dopo dieci minuti scalda i guantoni di Ochoa con un tiro da fuori area, che non spaventa il portiere messicano. La reazione dellaarriva poco dopo, con un’altra conclusione da fuori, questa volta di Pirola, che al contrario di Walace non ...

TORINO - Dusan Vlahovic anche via social ha ribadito la sua voglia di leadership in questa Juventus . Subito dopo il pareggio casalingo contro il Bologna a tranquillizzare i tifosi delusi dal ...Si conclude oggi la seconda giornata del campionato/24 diA. Nel primo posticipo del giorno, la Salernitana ha pareggiato 1 a 1 contro l'Udinese, con le reti realizzare nel secondo tempo da Samardzic e Dia. Per i padroni di casa è il secondo ...CAGLIARI - Alla Unipol Domus si sfidano Cagliari e Inter per la seconda giornata del campionato diA . I nerazzurri arrivano dal brillante 2 - 0 rifilato al Monza, mentre i rossoblù sono reduci dallo 0 - 0 in casa del ...

Abbonamenti DAZN: le offerte per vedere la Serie A di agosto 2023 | SosTariffe.it SOStariffe.it

Cagliari, 28 ago. – (Adnkronos) – L’Inter conduce per 2-0 sul Cagliari alla fine del primo tempo del ‘monday night’ della seconda giornata di Serie A, in corso di svolgimento alla Unipol Domus della ...La Federazione organizza come ogni anno tra fine agosto e inizi di settembre una serie di regate che sono diventate il fiore all’occhiello per l’intera vela italiana. Si comincia da domani a Marina di ...