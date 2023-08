Sequestrati 40 chili di cozze pericolose nel napoletano

Quarantadi cozze prive di qualsiasi tracciabilità sono statiprima di essere venduti. È accaduto a Torre del Greco, dove gli uomini della Capitaneria di Porto, nell'ambito delle attività ...Dai report dell'attività anti - abusivismo, svolta nelle zone del mare e in quelle più frequentate dai turisti, con servizi sia in divisa che in borghese, emerge un numero di articoliche ...Nel corso della perquisizione del veicolo, estesa poi all'abitazione in cui vive con la madre, la sorella e la moglie, sono stati trovati eduee duecento grammi di 'polvere bianca',...

Operazione antidroga a Partinico, sequestrati 26 chili di "erba": due arrestati PalermoToday

Quaranta chili di cozze prive di qualsiasi tracciabilità sono stati sequestrati prima di essere venduti. È accaduto a Torre del Greco, dove gli uomini della Capitaneria di Porto, nell'ambito delle att ...L'intervento della Guardia costiera di Viareggio a Montecatini e a Capannori. Il pesce, congelato, era privo dei requisiti necessari per la tracciabilità richiesta dalla normativa. Sanzionati i ristor ...