“Se potessi dirti addio” | anticipazioni | trama | cast sulla nuova serie con Gabriel Garko

(Di lunedì 28 agosto 2023) La stagione televisiva 2023-2024 assisterà a diversi debutti sul fronte della serialità, tra cui la fiction Se. Lo show segnerà il ritorno didopo sei anni di assenza dall’ultimo titolo realizzato per il piccolo schermo: ecco cosa aspettarsi. Nuovi titoli si apprestano a fare il loro debutto sulle reti Mediaset nel corso della prossima stagione televisiva. Tra questi, spicca Se, lafiction che vedràe Anna Safroncik in veste di protagonisti. Annunciata da diversi mesi, laè prodotta da Jeki Production ed è frutto della regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, a due anni di distanza da Svegliati amore mio ...

C.' e l'uscita di scena di Marissa (Mischa Barton) 17/08/23 Fotogallery - Cristina D'Avena, un Ferragosto formato Barbie 10/08/23 Fotogallery - 'Seaddio', Gabriel Garko protagonista ...C.' e l'uscita di scena di Marissa (Mischa Barton) 17/08/23 Fotogallery - Cristina D'Avena, un Ferragosto formato Barbie 10/08/23 Fotogallery - 'Seaddio', Gabriel Garko protagonista ...Attualmente è sul set della fiction Seaddio con Anna Safroncik e Gabriel Garko, nella serie recita anche il figlio Francesco Venditti e c'è un piccolo cameo della nuora Cristina (...

Gabriel Garko torna in scena con "Se potessi dirti addio" Giornale La Voce

Dopo sei anni di assenza dalle scene televisive, l'attore settimese Gabriel Garko è finalmente tornato sotto i riflettori. Le sue fan e i suoi fan non possono che gioire per la notizia del suo ritorno ...L’attore in queste settimane è infatti impegnato a Roma sul set di “Se potessi dirti addio“, in onda prossimamente su Canale 5. Gabriel Garko, nell’intervista concessa a: “Tv Sorrisi e Canzoni” ha ...