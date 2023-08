“Se non la smetti con la politica del genocidio del Sud ti uccideremo” | lettera minatoria a Calderoli Occhiuto e Schifani | “Gesto da condannare”

(Di lunedì 28 agosto 2023) «In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata unain cui mi dicono testuale: «Se non ladi attuare ladinei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi». Io non ho paura delle minacce, non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l’autonomia regionale. E poi dopo andrò...

- - > Ansa . "In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: "seladi attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud , con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo. Siamo la mafia,ci costa niente uccidervi". Ioho paura delle ..."In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: "seladi attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo. Siamo la mafia,ci costa niente uccidervi". Ioho paura delle minacce,...'Seladi attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo Siamo la mafia, noi siamo italiani, lei no,ci costa niente ...

Lettera minatoria al ministro Roberto Calderoli: «Se non smetti con genocidio del Sud, vi uccideremo» Prima Bergamo

«In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: "se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ...Il ministro pubblica su Facebook la missiva contenente le minacce a lui rivolte, ma assicura: "Non ho paura, andrò avanti fino a quando non avrò realizzato l'autonomia regionale" ...