Scossa di terremoto nel golfo di Pozzuoli

(Di lunedì 28 agosto 2023) Una nuovadiavvenuta neldi. L'evento avvertito a Monte di Procida, nelle immediate vicinanze Alle 23:14 del 27 agosto una nuovadidi magnitudo 2.6 nei Campi Flegrei con epicentro in mare neldia tre chilometri di profondità. Lo ha registrato l'INVG. L'evento sismico avvertito a Monte di Procida, nelle immediate vicinanze ed anche nell'entro terra fino a Qualiano. La nuovagiunge dopo lo sciame sismico seguito con attenzione dalla protezione civile e dagli esperti dell'INVG.