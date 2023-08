(Di lunedì 28 agosto 2023) C’è apprensione nello sciazzurro.ha infatti rimediato un trauma distorsivo mentre si trovava in Sudamerica per il raduno della Nazionale, tanto da costringerlo a rientrare in Italia per svolgere ulteriori accertamenti. Come riporta una nota pubblicata dalla FISI, l’atleta è caduto in allenamento sulle nevi argentine, avvertendo subito dolore. Sul posto si è quindi sottoposto a una risonanza magnetica e una TAC che fortunatamente, in prima battuta, hanno escluso l’interessamento dei. Tuttavia però nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 agosto, l’azzurro eseguirà una visita più approfondita affidandosi al Dottore Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, per poter avere una diagnosi definitiva e scongiurare altri problemi. Sci, Dominik Paris in partenza ...

'Tommaso Sala ha lasciato la trasferta sudamericana ed è rientrato in Italia a seguito di un trauma distorsivo a un ginocchio, senza interessamento dei legamenti. Sala è caduto in allenamento sulle ...... del contributo per l'anno 2023 a sostegno delle spese per la realizzazione di infrastrutture sportive temporanee, funzionali allo svolgimento delle gare di Coppa del mondo diassegnate a ...Ulteriori accertamenti per il poliziotto lombardo al rientro in Italia. MILANO - "Tommaso Sala ha lasciato la trasferta sudamericana ed è rientrato in Italia a seguito di un trauma distorsivo a un ...

Sci alpino, infortunio al ginocchio per Tommaso Sala: legamenti salvi OA Sport

Tommaso Sala e l’allenatore sudamericano: probabilmente non saranno più amici. E nel 2018, dall’altra parte del mondo, subì un infortunio alla caviglia che gli costò una stagione. Ora lo specialista ...Ulteriori accertamenti per il poliziotto lombardo al rientro in Italia.MILANO (ITALPRESS) - 'Tommaso Sala ha lasciato la trasferta sudamericana ...