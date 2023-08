Scherma | il calendario internazionale della nuova stagione | le città italiane protagoniste

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma – Il successo del Mondiale di Qualifica Olimpica Milano 2023 sarà il punto di (ri)partenza. Il giro d’Italiagrandesta per cominciare. Il clou, dal 3 all’8 ottobre, è ovviamente rappresentato dal secondo Campionato del Mondo “italiano” di quest’anno, quello diparalimpica Terni 2023. Ma ancor primakermesse iridata in carrozzina, che godràcopertura televisiva RAI in tutte le sei giornate di gare, l’Italia sarà centro di un’intensa e affascinante attività, che si dipanerà in tutta laalle porte. Il 30 settembre e 1° ottobre prima tappa a Napoli, che nello stesso weekend ospiterà pure la Cerimonia delle Onorificenze e la Festa...