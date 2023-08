Scanzi e Morgan | è rissa Sono anni che tu | volano stracci privatissimi | Video

si scusa per gli insulti omofobi. Poi nuova rissa (conci dorme su e questa mattina pubblica una Stories su Instagram in cui si scusa per il deplorevole spettacolo di Selinunte , e per la rissa con il pubblico di un suo concerto culminata ...Andreastronca. Andreaha intitolato il suo video "è questa roba qua: non stupitevi", parlando di come non sia certo la prima volta in cui Marco Castoldi (questo il suo ...... come è successo con Facci...'replica immediatamente al giornalista: 'Ha leso la mia dignità, ma non lo denuncio' Ovviamente la pronta replica del cantautore al giornalista Andreanon ...

Morgan contro Scanzi: Sono anni che ce l'hai con me, sei immaturo e devi mettere la testa a posto Fanpage.it

Sull’argomento si è espresso anche il giornalista Andrea Scanzi, che non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti di Morgan, pubblicando sui social un lungo video in cui parla proprio di quanto ...Morgan contro tutti, tutti contro Morgan. Dopo l'insulto omofobo a Selinunte, Andrea Scanzi e Marracash si scatenano. Cosa sta succedendo ...