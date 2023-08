Scafati | 27enne arrestato per spaccio | nascondeva in auto 50 grammi di cocaina

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un giovane di 27 anni, residente nella zona di Napoli, è stato catturato in flagranza acon l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle. Nel corso di un’operazione di perquisizione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto nel vano interno della sua vettura circa 50di, confermando i sospetti. Dopo le procedure di rito, il ragazzo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’Obbligo di Dimora nel comune di Boscoreale. Segui ZON.IT su Google News.

