Satricum | un altro tassello per la candidatura di Latina a Capitale italiana della cultura 2026

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 agosto 2023)– “, testimonial die bellezza, entra a pieno titolo nel dossier per ladi”. E’ con questa premessa che il sindaco Matilde Celentano rilancia il percorso che l’amministrazione comunale sta seguendo per l’ottenimento dell’ambito titolo, utile a realizzare un’offerta turistico-le attrattiva. Nelle scorse ore, l’assessore ai Borghi e all’Urbanistica Annalisa Muzio ha preso parte all’evento organizzato a Le Ferriere dall’associazione Acropoli Satricana per celebrare uno dei siti archeologici più importanti del Lazio in termini di continuità di testimonianze di civiltà nell’antica città di...