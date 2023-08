commenta Grave incidente in. A La Caletta di Siniscola, nel Nuorese, un turista 37enne della Repubblica Ceca ha subito ...era a bordo di un catamarano assieme ad alcuni amici quando l'si ...... da trascorrere in una delle calette più amabili della, invece si è trasformata in un dramma: un turista ceco di 37 anni ha riportato l'amputazione di un piede. Piede amputato dall'......della. L'uomo è ora ricoverato nel reparto di Riaminazione in prognosi riservata. Non si è appreso se i chiru r ghi siano riusciti a riattaccargli il piede tranciato di netto dall'del ...

Sardegna, elica catamarano trancia piede di un turista nel Nuorese TGCOM

Grave incidente in Sardegna. A La Caletta di Siniscola, nel Nuorese, un turista 37enne della Repubblica Ceca ha subito l’amputazione di un piede. L'uomo era a bordo di un catamarano assieme ad alcuni ...Un turista ha perso un piede mentre cercava di liberare l'elica di una barca da una cima che è rimasta impigliata. Il dramma in una caletta in provincia del Nuorese ...