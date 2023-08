Santa Severa | spostato il concerto gratuito di Edoardo Bennato | tutte le info

(Di lunedì 28 agosto 2023)Marinella – A causa delle avverse condizioni atmosferiche previste, ildi(leggi qui) programmato inizialmente martedì 29 agosto presso il Castello diè statoa venerdì 1 settembre, sempre al Castello di, alle ore 21:00. Gli organizzatori rendono noto che “rimangono valide le prenotazioni già effettuate per il 29 agosto. In caso di impossibilità a partecipare il 1 settembre si chiede gentilmente di annullare su Eventbrite la propria prenotazione”. L’evento rientra nella rassegna “Vivi il Castello di”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ...

