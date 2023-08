Sanremo Cristian Music Festival | via a iscrizioni III edizione

(Di lunedì 28 agosto 2023) Le, come per le passate edizioni, dovranno pervenire dal 1° settembre al 15 dicembre 2023 alla Segreteria delinfo@dellacanzonea.it, attenendosi ...

"È quasi tutto pronto per la terza Edizione delMusic Festival 2024, non vedo l'ora di ascoltare le canzoni degli artisti che si iscriveranno alla terza edizione. Il Festival ha avuto un'evoluzione positiva sia per la qualità delle ...Ore 20.45 - LIVE La band bolognese MAGENTA#9 , dopo aver vinto nel 2020Rock con il brano ' ... Ore 17.00 - WORKSHOP"CICCI" BAGNOLI - La voce della chitarra : il chitarrista romagnolo ...L'errore sarebbe considerarlo solo un meme. E certo quello che gli è successo anel 2020 sarebbe in grado di eclissare la carriera di chiunque, figurarsi la sua, che da ...Bugo - cioè...

Le iscrizioni, come per le passate edizioni, dovranno pervenire dal 1° settembre al 15 dicembre 2023 alla Segreteria del Festival info@sanremofestivaldellacanzonecristiana.it, attenendosi ...