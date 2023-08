Sanità | Schlein | ' non accetteremo nessun taglio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Nondellapubblica. Questa destra nella prima manovra ha già iniziato a tagliare, sta scegliendo di non fare arrivare alle regioni le risorse per i servizi, e si contrappone con il nostro disegno. Ci batteremo quindi contro questo andazzo". Lo ha detto Elly, segretaria del Partito democratico, alla festa dell'Unità di Camporosso, in provincia di Imperia. "Lanon andava bene neanche prima, e tanto si deve cambiare. Con la pandemia dovevamo capire che serve con ladi prossimità, e il governo nel Pnrr sta mettendo in discussione questo", ha spiegato ancora l'esponente dem.