Sangue a Foggia | tabaccaia uccisa a coltellate in negozio Un cliente trova il corpo a terra e dà l’allarme

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Unadi, la 72enne Francesca Marasco, è statacon diverseoggi, giorno di riapertura dell’attività dopo un periodo di ferie. Quando unè entrato nella tabaccheria in Via Marchese De Rosa, per fare acquisti, ildella titolare dell’esercizio commerciale era riverso a, vicino al bancone. L’uomo dà subito, e immediatamente arrivano sul posto soccorsi e carabinieri, impegnati nelle indagini. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Nessuna pista è esclusa, anche se l’ipotesi di una rapina finita nelè quella più probabile.72ennea ...