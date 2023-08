Sangiuliano | Definito schema per indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2023 “Il Consiglio dei Ministri ha approvato lodi decreto legislativo che consacra la cosiddettadia vantaggio dei”, le parole del Ministro della Cultura, Gennaro, in occasione della conferenza stampa convocata dopo il Consiglio dei Ministri. /Immagini Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... hai dettagli dell'evento che si svolgerà dal 15 al 25 settembre . La manifestazione ha ricevuto il patrocinio morale da parte del ministro della cultura, Gennaro, dell'Unar (...Non a caso Il Post , ripercorrendo la vicenda, hail libro ' razzista e omofobo '. Di ... e già consulente del ministro della Cultura Gennaro), che via social annuncia: ' Con ...Una promessa che è stata mantenuta. Il ministro della Cultura Gennaroaveva annunciato ad aprile scorso un invito cordiale per ferragosto. Destinatari I ...ufficiali hanno"leggero"...

Sangiuliano: "Definito schema per indennità di discontinuità per i ... Il Sole 24 ORE

L’assessore Onorato risponde a Sangiuliano: “I turisti si domandano piuttosto quando potranno pagare il biglietto del Colosseo senza ...“Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che consacra la cosiddetta indennità di discontinuità a vantaggio dei lavoratori dello spettacolo”, le parole del Ministro dell ...