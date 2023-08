Sandro Epifano ucciso con un colpo di pistola L' ipotesi dell' appuntamento trappola

Chi ha ucciso Sandro il 'Furgone' L'ipotesi di un appuntamento trappola dietro l'omicidio di Pomezia RomaToday

Sandro Epifano è stato ucciso dopo essere stato colpito probabilmente da un colpo di arma da fuoco alla schiena. I carabinieri indagano coordinati dalla procura di Velletri ...Si chiama Sandro Epifano la vittima del misterioso omicidio avvenuto nella notte di oggi, domenica 27 agosto, a Pomezia, in via Singen. L’uomo, conosciuto in zona con il soprannome di “Furgone”, è ...