Sampdoria | il report dell’allenamento | in gruppo Delle Monache | Girelli e Vieira

La si è allenata oggi sotto la pioggia in vista del prossimo match di Serie B contro il Venezia. Ecco il – Allenamento sotto la pioggia per la, alle prese con la preparazione alla sfida con il Venezia, in programma mercoledì sera al Ferraris. Attivazione, esercitazioni tattiche e partitella: questo il menù della mattinata che ha visto allenarsi regolarmente in Marco, Stefano e Ronaldo. Domani, martedì, la squadra si ritroverà per una seduta pomeridiana.