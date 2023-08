Samardzic titolare contro la Salernitana | segna il gol del momentaneo 1-0 dell’Udinese VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 agosto 2023)-Udinese sono sull’1-1. Vantaggio diper i friulani e pari dei granata con Dia. La partita è in corso. Sembrava ormai nerazzurro, e invece Lazarè rimasto ad Udine e ha sbloccato il match trae Udinese al 57esimo. Kamara, esterno bianconero, mette un cross per Lorenzo Lucca; l’attaccante ex Pisa, con una sponda di testa, innestache tira incrociando di prima intenzione e battendo Ochoa. assist Lucca, goleh ma meglio il mangia paella sul cammello sisi ahahahahpic.twitter.com/VJBUD14mxr — giulio (@fungowastaken) August 28, 2023 L'articolo ilNapolista.