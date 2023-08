(Di lunedì 28 agosto 2023) LA LETTERA. Il vicepremieral nostro giornale: «Cartellino giallo per chi crea problemi di ordine pubblico. Ammonizione ai giovani dai 12 anni e sanzione amministrativa per i genitori. E norme anti-branco più severe».

... e che ringrazio nella persona del Presidente Yasser Al Misehal",Mancini sul suo profilo ... Leggi anche Mancini ct Arabia Saudita,: "Bastava dire che c'erano i soldi degli sceicchi" ...Losu X (ex Twitter) il vicepremier leghista, Matteo, a proposito del nuovo incarico di ct dell'Arabia Saudita per Roberto Mancini. 'Come ministero delle Infrastrutture sono pronto a ...... scandisce il ministro, dimenticando però di aggiungere che a renderlo impossibile sono i suoi amici e alleati sovranisti'. Losu Facebook il responsabile economia di Sinistra Italiana,...

Salvini scrive a «L'Eco»: «Daspo per le bande dei ragazzini» L'Eco di Bergamo

Alla kermesse di Affaritaliani.it va in scena lo scontro: i due vicepremier sembrano andare in direzioni opposte. Un problema in più per Meloni ...Buongiorno. Le ferie sono in corso per alcuni, mai cominciate per altri, sicuramente finite per il governo che torna oggi con il primo consiglio dei ministri. Sul tavolo la manovra economica, le priva ...