Salford City vs Leeds United – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dopo l’entusiasmante successo per sette reti a zero sull’Ipswich Town in Championship, ilriprende la sua campagna di EFL Cup in trasferta contro il, squadra di League Two, nel secondo turno di martedì 29 agosto sera. Mentre gli uomini di Daniel Farke hanno trionfato per 4-3 nell’ultimo impegno di campionato, quelli di Neil Wood hanno continuato la loro inconsistente striscia di forma con una sconfitta per 2-1 in casa contro l’Accrington Stanley. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreI ...