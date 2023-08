Salernitana-Udinese | Samardzic sblocca la partita | il serbo fa gol

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dalla telenovela Inter al gol contro la, ma con la maglia dell’. La strana estate di Lazarche da promesso sposo dei nerazzurri è tornato a tutti gli effetti un giocatore a disposizione di Sottil, che se lo gode. Già nel secondo tempo contro la Juventus aveva dato un cambio di passo non indifferente a tutta la squadra bianconera. Oggi, nel match contro la, Sottil lo ha messo titolare, confermando il fatto che rimarrà all’per questa stagione, e il centrocampistaha siglato la rete dello 0-1 con un ottimo inserimento. Primo gol della stagione dell’e primo gol dell’anno per. In questa pazza estate. SportFace.

24 In attesa della sfida di stasera tra Cagliari ed Inter, che archivia definitivamente la seconda giornata di Serie A, il programma prevede alle 18.30. Il primo impegno casalingo per Candreva e compagni rappresenta l'opportunità di confermare le buone sensazioni destate dall'esordio all'Olimpico contro la Roma, in cui gli ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra0 - 0: sintesi e ...... Napoli 6, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Inter* 3, Atalanta 3, Monza 3, Frosinone 3, Genoa 3,* 1, Cagliari* 1, Roma 1, Torino 1, Bologna 1, Lazio 0, Sassuolo 0,* 0, Empoli 0.*...

L’Udinese sblocca la gara dell’Arechi contro la Salernitana. Al 57’ Samardzic raccoglie la sponda di Lucca e con un gran tiro batte Ochoa per il vantaggio bianconero. Primo gol stagionale per il serbo ...Buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno da Roberto Sarrocco. Esordio all'Arechi per la Salernitana di Paulo Sousa che affronta l'Udinese di Sottil sconfitta al debutto di questo ...