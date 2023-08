Salernitana-Udinese oggi in tv | canale | orario e streaming Serie A 2023 2024

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match valevole per la seconda giornata di. Fischio d’inizio alle 18:30 di lunedì 28 agosto nella cornice dell’Arechi di Salerno. I ragazzi di Sousa ripartono dal bel pareggio dell’Olimpico targato Candreva, mentre i friulani devono assolutamente riscattarsi dopo il tracollo contro la Juventus. Secondo i bookmakers saranno gli ospiti a partire leggermente favoriti. La partita sarà trasmessa su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

La seconda giornata si conclude oggi in serata, con gli ultimi posticipi tra, seguite da un interessante Cagliari - Inter. Arrivederci alla terza giornata, che inizierà il 1° ...In Serie A , chiuderanno il programma della seconda giornata due gare, in ordine cronologico,e Cagliari - Inter . Alle 18:30 all'Arechi, ladi Paulo Sousa ospiterà ...Alle 18.30 tocca a. I granata hanno iniziato bene la stagione. Dopo la qualificazione ai sedicesimi di finale della Coppa Italia, a scapito della Ternana, é arrivato per loro ...

Ventimila tifosi sugli spalti e Dia in campo dal 1': così la Salernitana si presenterà al cospetto dell'Udinese, nella partita (fischio d'inizio alle ore 18.30) che segnerà il suo debutto casalingo in ...Ultime due sfide della seconda giornata di campionato, in campo oggi lunedì 28 agosto. Si parte da Salernitana-Udinese, si finisce con Cagliari-Inter. Salernitana-Udinese (ore 18.30 su Dazn) Dopo il ...