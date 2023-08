Salernitana-Udinese LIVE 1-1 | sei minuti di recupero

(Di lunedì 28 agosto 2023) All’Arechi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra1-1: sintesi e moviola 1? – Inizia il match 8? – La partita la sta facendo la. Gli uomini di Sousa cercano il gol del vantaggio. 18? – Ci prova Pirola dalla distanza: il pallone va a finire fuori di poco. 24? – Bella discesa di Coulibaly: il centrocampista poi prova il tiro in porta che va a finire sull’esterno della rete. 35? – Match equilibrato nei primi 35, le due squadre si stanno equivalendo sul campo. 44? – Colpo di ...

Finisce 0 - 0 il primo tempo di, il primo dei due posticipi della seconda giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' di Salerno.42 In attesa della sfida di stasera tra Cagliari ed Inter, che archivia definitivamente la seconda giornata di Serie A, il programma prevede alle 18.30. Il primo impegno casalingo per Candreva e compagni rappresenta l'opportunità di confermare le buone sensazioni destate dall'esordio all'Olimpico contro la Roma, in cui gli ...Dalla telenovela Inter al gol contro la, ma con la maglia dell'. La strana estate di Lazar Samardzic che da promesso sposo dei nerazzurri è tornato a tutti gli effetti un giocatore a disposizione di Sottil, che se lo gode.

La squadra di Andrea Sottil ha conquistato punti contro una buona Salernitana ed ha indubbiamente svoltato ... C'è chi ha sorpreso e chi ha deluso, ma l'importante è che l'Udinese sia tornata a ...La Salernitana trova il pareggio all’Arechi contro l’Udinese. Al 72’ Candreva imbuca sulla sinistra per Boulaye Dia che calcia sul primo palo e batte Silvestri sotto la pancia. Primo gol stagionale ...