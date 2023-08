Salernitana-Udinese LIVE 0-0 | termina il primo tempo

(Di lunedì 28 agosto 2023) All’Arechi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra0-0: sintesi e moviola 1? – Inizia il match 8? – La partita la sta facendo la. Gli uomini di Sousa cercano il gol del vantaggio. 18? – Ci prova Pirola dalla distanza: il pallone va a finire fuori di poco. 24? – Bella discesa di Coulibaly: il centrocampista poi prova il tiro in porta che va a finire sull’esterno della rete. 35? – Match equilibrato nei primi 35 minuti, le due squadre si stanno equivalendo sul campo. 44? – Colpo di testa in area di ...

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra0 - 0: sintesi e ...4 In attesa della sfida di stasera tra Cagliari ed Inter, che archivia definitivamente la seconda giornata di Serie A, il programma prevede alle 18.30. Il primo impegno casalingo per Candreva e compagni rappresenta l'opportunità di confermare le buone sensazioni destate dall'esordio all'Olimpico contro la Roma, in cui gli ...Il primo dei due posticipi del lunedì nella seconda giornata, in Serie A, è: gli aggiornamenti su Calciomercato.itIl programma della seconda giornata di Serie A si conclude con i due match del lunedì. Alle 18.30,le prime a scendere ...

Salernitana-Udinese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Vince la noia nel primo tempo di Salernitana-Udinese, che arrivano all'intervallo sullo 0-0, dopo una prima frazione con pochissime occasioni.Buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno da Roberto Sarrocco. Esordio all'Arechi per la Salernitana di Paulo Sousa che affronta l'Udinese di Sottil sconfitta al debutto di questo ...