Salernitana-Udinese | le probabili formazioni

(Di lunedì 28 agosto 2023) Questa sera in campo alle 18,30 la sfida di Serie A tra, ecco leQuesta sera in campo alle 18,30 la sfida di Serie A tra, ecco le(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Lwgowsky, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.(3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Sottil.

Alla Samp hanno pensato anche al mercato degli svincolati, in particolare a Ilija Nestorovski, liberatosi dall'Udinese, e a Mattia Destro, che sarebbe stato proposto dopo l'esperienza ad Empoli. Si è ...Salernitana-Udinese sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili ...