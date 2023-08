Salernitana-Udinese 1-1 | Dia risponde a Samardzic | in campo non ci si fa male

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 agosto 2023) All’Arechi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Arechi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra1-1: sintesi e moviola 1? – Inizia il match 8? – La partita la sta facendo la. Gli uomini di Sousa cercano il gol del vantaggio. 18? – Ci prova Pirola dalla distanza: il pallone va a finire fuori di poco. 24? – Bella discesa di Coulibaly: il centrocampista poi prova il tiro in porta che va a finire sull’esterno della rete. 35? – Match equilibrato nei primi 35 minuti, le due squadre si stanno equivalendo sul. 44? – Colpo di testa in area di ...