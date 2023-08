Salernitana | le pagelle di CM | Dia c'è sempre | Kastanos spento

Rivivi tutte le emozioni di- Udinese Nella ripresa non cambia il tema tattico della partita e la superiorità dell'Udinese viene premiata al 57', quando a segnare è proprio Samardzic , ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di- Udinese, match valevole per la seconda giornata della Serie A 2023/2024. Allo stadio Arechi di Salerno primo tempo equilibrato e ...Laperò reagisce e, con il passare dei minuti, aumenta il ritmo: Candreva inventa per ... LEE I VOTI

Roma-Salernitana 2-2, le pagelle Sky Sport

Silvestri 7: praticamente mai impegnato, va in ansia solo su una conclusione di Pirola che non esce di molto. Attento su Kastanos. Gran parata su Martegani, nel finale stoppa anche Candreva. Perez 5,5 ...Alle 18:30 di lunedì 27 agosto allo stadio Arechi si è giocato il match tra la Salernitana e l'Udinese. Le due squadre sono scese in campo con l'obiettivo ...