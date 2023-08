Sai che gli Antichi Romani seppellivano i fulmini? Ecco come ci riuscivano

"Allora, domani è il grande giorno! E poifarai" gli chiese. "Pino, lo, ne abbiamo già parlato" disse Gregorio. "Voglio fare il missionario, voglio andare in Africa." Don Pino allora si fece ...Mi ricordo quando uscì una delle prime recensioni, mi chiamò una cliente: mac'è una registasi chiama esattamente come te E io: ma è incredibile, devo andare a controllare". L'...Anche questo è uno stupro collettivo, e tuti sei esposta un po' di più probabilmente già lo. Mia figlia aveva 16 anni quando è stata drogata e stuprata da almeno cinque individui. È ...

Sai che in Germania ci sono 3000 tipi di pane Per alcuni è il ... Il Mitte

Collegamenti tra Italia e Francia fortemente penalizzati da una frana causata dalle piogge intense che si è abbattuta oggi nella Savoia francese e che ha provocato ...Sappiamo che la superficie dei ghiacciai alpini si è dimezzata in un secolo. Che significa in pratica per chi vive o frequenta la montagna “Gli effetti sono spesso drammatici perché ci sono sistemi ...