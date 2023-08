Sai che gli Antichi Romani seppellivano i fulmini? Ecco come ci riuscivano

La storia contraddistingue, dà una originalità, montare a cavallo sulla sellaessere fatta secondo un sistema tradizionale seguendo canoni ben precisi e logici appassiona molto anche chi ...... e' un muscolonon si riesce a controllare. Al di la' dei pregiudizi, se potessimo controllarlo sarebbe tutto molto meccanico e invece la vita e' meravigliosa perche' e' imprevedibile, non...Afferma di aver acquistato una casaperò dev'essere ristrutturata ed al momento non è abitabile e i lavori,com'è, vanno molto a rilento. Motivo per cui io,abito a circa 100 km di ...

Sai che in Germania ci sono 3000 tipi di pane Per alcuni è il ... Il Mitte

Il mese di agosto sta per concludersi, ma proprio durante l'ultimo giorno ci regalerà uno spettacolo astronomico che per la particolare frequenza con cui solitamente si presenta, possiamo definire ...The Talos Principle 2 torna 9 anni dopo il predecessore e lo fa in grande stile: lo abbiamo visto alla Gamescom 2023 e abbiamo intervistato i suoi sviluppatori.