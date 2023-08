‘Sagra del Cecatiello’ | grandi numeri | entusiasmo e buon cibo a Paupisi – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti E’ tra le 64 sagre italiane a cui è stato attribuito il marchio ‘di qualità’, ha ricevuto il premio ‘Bianco Tanagro’ per l’impegno profuso nella valorizzazione del territorio e ogni anno richiama sempre più visitatori dalla Campania e dalle regioni limitrofe. Stiamo parlando del ‘Festival dei sapori e degli artisti di strada – Sagra deldiche quest’anno spegne 50 candeline e punta a realizzare una edizione che rimarrà nel cuore di ogni visitatore. L’evento, in programma fino mercoledì 30 agosto e organizzato con cura dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, propone un menù ricco dispensato da tre diversi stand enogastronomici dislocati in diversi punti del paese. Oltre al re della sagra, il cecatiello, cucinato al ragù o al pomodorino fresco, è possibile assaporare la rinomata padellaccia ...