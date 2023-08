(Di lunedì 28 agosto 2023) L'attoreha interpretato l'Bayardin un nuovoin arrivo su Netflix, di cui è stato diffuso il. L'attoreha interpretato Bayardin unbiografico di cui Netflix ha condiviso il teaseronline, in attesa del debutto in anteprima al TorontoFestival 2023 in programma nella giornata del 13 settembre. Nel video si può vedere l'uomo mentre entra in azione per organizzare una marcia a Washington e affronta numerosi ostacoli nel suo percorso per ottenere giustizia e diritti per tutti. Chi era Bayard? Bayardè stata una figura centrale nella Movimento per i diritti ...

... The Holdovers, da quella apprezzata di Cillian Murphy in Oppenheimer a quella attesissima diDomingo nel biopic dal titolo, in cui veste i panni del noto attivista per i diritti civili ...... The Holdovers, da quella apprezzata di Cillian Murphy in Oppenheimer a quella attesissima diDomingo nel biopic dal titolo, in cui veste i panni del noto attivista per i diritti civili ...

Rustin: Colman Domingo è l'attivista nel primo trailer del film Movieplayer

The movie will open in select theaters Oct. 27 and start streaming Nov. 10 on Netflix. 'Rustin' teaser: Colman Domingo plays civil rights activist Aug. 28 (UPI) -- Colman Domingo plays Bayard Rustin, ...L'attore Colman Domingo ha interpretato l'attivista Bayard Rustin in un nuovo film in arrivo su Netflix, di cui è stato diffuso il trailer.