Rudi Garcia | ‘Gabri Veiga? Parlo dei Miei Giocatori Non avete visto ancora il vero Napoli”

"L'obiettivo era vincere, ma penso che non siamo ancora al top sul piano fisico," ha esordito Garcia. "Alcuni giocatori come Kvaratskhelia e Anguissa dovevano essere gestiti."

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha commentato così la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo ai microfoni di Dazn: 'Osimhen è uscito arrabbiato? Ha ragione. L'obiettivo non era solo vincere: non siamo ancora al meglio anche sul piano fisico.'

Il Napoli vince e convince contro il Sassuolo, 2-0 il risultato finale. Buona la seconda per Rudi Garcia che ha commentato così il match in conferenza stampa: POTENZIALE DEL NAPOLI - "La serata è ...«Ai calciatori ho detto: un giorno che sarete stanchi, abbassate la testa e guardate il tricolore. È una spinta, un onore: vogliamo difenderlo al meglio, come fatto nelle prime ...