?Rubiales | la madre si barrica in chiesa e annuncia lo sciopero della fame | «Questa caccia all' uomo è disumana»

Le immagini mostrano l'esterno della chiesa dell'Andalusia, in Spagna, dove ladel dirigente del calcio spagnolo, il presidente della Federcalcio spagnola Luise' in sciopero della fame. Angeles Bejar sta agendo a sostegno di suo figlio, che e' coinvolto nella ...... l'atto sessuale da lei subito e compiuto dal signor, non è stato consensuale - si legge ... Lain sciopero della fame La querelle si arricchisce di un altro capitolo. Angeles Bejar , ...Anzi, è andata decisamente oltre: secondo quanto riportato da Marca , ladisi è barricata in una chiesa di Motril " per la precisione quella intitolata alla Divina Pastora " e ha ...

"Cuore di mamma": la madre di Luis Rubiales si barrica in chiesa e inizia uno sciopero della fame RaiNews

