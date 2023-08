Rrahmani | «Differenza Garcia-Spalletti? Garcia non vuole rischiare palla al piede da dietro

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il difensore del Napoli, Amirha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro il Sassuolo «Abbiamo iniziato molto bene la partita di questa sera, come ci siamo detti nello spogliatoio: era nelle nostre intenzioni partire forte. Ci tenevamo perchè era la nostra prima partita al Maradona, volevamo dare qualcosa in più. C’era un momento in cui il Sassuolo ha avuto di più il possesso di, tipo di circa 15 minuti. Poi dopo il rosso a Lopez non c’è stata più partita da quel momento». La? «Non so rispondere su questo. Forse unaè che qualche volta non vogliamocon lada, quando si inizia l’azione....

Quest'oggi che ci sia stato Garcia, al posto di Spalletti, non ha fatto alcuna. Il ...6.5 . Basta la sufficienza per far bene dato che il centrocampo pensa a fare da filtro e a non ...... ma la volontà del giocatore dovrebbe fare la: Mou gongola e pregusta l'esordio nella ... Il 4 - 3 - 3 azzurro vedrà così Meret in porta, Di Lorenzo,, Juan Jesus e Olivera in difesa, ...Rientra tra i titolari anche Frank Zambo Anguissa, che però adel georgiano, rimasto ... Tra i pali Alex Meret difenderà la porta dei partenopei, con capitan Di Lorenzo, Amire Juan ...

Rrahmani a Rai2: "La differenza tra Garcia e Spalletti Sta nel ... CalcioNapoli24

Non vi fissate con la verticalizzazione o le differenze tra gli allenatori. Le verticalizzazioni di Politano Zielinski i o Rrahmani c’erano anche l’anno scorso e ci saranno ancora".Amir Rrahmani, difensore del Napoli ... ma l'espulsione di Maxime Lopez ha cambiato la partita. Se vedo differenze tra Garcia e Spalletti Non so rispondere onestamente, sicuramente con Mister Garcia ...