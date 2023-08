Roma | sospiro di sollievo | niente lesione per Dybala Ma col Milan resta in dubbio

(Di lunedì 28 agosto 2023)lesioni, anche se la sua presenza colsarà in. Stamattina Paulosi è sottoposto ai primi esami per...

In attesa di un referto che faccia tutti tirare un. Che certifichi finalmente che la bimba ... E intanto dainterviene la premier Giorgia Meloni che sui social scrive: "Onore e gratitudine ...L'attesa - per tutte le parti in causa, compresi i romanisti - sta per finire, gli estenuanti giorni tra lavoro, sogni e speranze sono ormai alle battute finali, adesso lapuò tirare un...Mattia in quel momento trae undi sollievo, mentre la compagna chiama l'ambulanza. Entrambi ... ARTICOLO PRECEDENTE L'Afa che soffocae le città europee Ultime notizie Attualità L'Afa che ...

Lukaku e le telefonate con Mourinho: in arrivo la fumata bianca con la Roma Corriere dello Sport

Mourinho vorrebbe averlo contro il Milan ma visto che si gioca venerdì bisognerà capire nelle prossime ore come gestirlo visti anche gli impegni con l'Argentina ...L’attesa – per tutte le parti in causa, compresi i romanisti – sta per finire, gli estenuanti giorni tra lavoro, sogni e speranze sono ormai alle battute finali, adesso la Roma può tirare un sospiro ...