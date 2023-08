Roma Rompono la porta finestra e tentano di svaligiare casa a due anziane | topi d’appartamento in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 agosto 2023)– Hanno infranto ladi un appartamento in via Benedetto XIV e si sono introdotti all’interno senza che le affittuarie, due donne sulla sessantina, se ne accorgessero. Gli indiziati sono poi fuggiti a bordo di una macchina cercando di far perdere le proprie tracce ma sono stati prontamente rintracciati dagli agenti della Polizia di Stato sull’Aurelia, dove sono stati bloccati e identificati. I soggetti, due cittadini albanesi di 27 e 23 anni, sono stati allora arrestati per tentato furto in concorso. I poliziotti della Squadra Volanti, del XV° Distretto Ponte Milvio e del commissariato Flaminio, sono riusciti ad individuare i 2 grazie anche alla minuziosa descrizione di un testimone, relativa ai vestiti e al modello dell’auto. Gli agenti hanno proceduto anche al sequestro del cacciavite utilizzato per forzare ...