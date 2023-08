Roma-Milan | giallorossi in ansia per Dybala | big match a rischio

- Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, fa un'analisi della 2a giornata di campionato. fz/gm/gsl Commenti FB... il verdetto dei primi centottanta minuti racconta due squadre in salute, Napoli e, ma entrambe non ancora al top , la Juve con i limiti di tecnica e di gioco della passata stagione, lae ...08:40 28 Agosto- Chelsea, trattativa nella notteRoma e Chelsea hanno continuato a trattare in ... Mettendo il giocatore a disposizione di Mourinho contro il(venerdì sera).

Oggi può essere il giorno decisivo per il trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma. Stando infatti a quanto riferito da calciomercato.com, i giallorossi hanno già raggiunto un accordo con il Chelsea, ...ROMA (ITALPRESS) - Per la rubrica "Il Pallone Racconta", l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, fa un'analisi della 2a giornata ...