Roma | Lukaku è a Londra | si spinge per chiudere entro sera Obiettivo averlo in campo col Milan

Continua la trattativa per portare, l'attesa dell'ambiente è febbrile per un colpo che potrebbe cambiare le prospettive della squadra capitolina. Intanto, però, ladeve ...C'è grande attesa per la chiusura definitiva dell'operazione che porterà RomeluallaLae Romelusono sempre più vicini. In questi giorni la dirigenza giallorossa ha trattato lungamente con il Chelsea a Londra, l'accordo è ormai a un passo sia tra i club ...Presumibilmente con Romelua bordo Ore 8:30 - Lavuole chiudere oggi l'accordo per. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le trattative si sono svolte anche durante la notte ...

Il presidente della Roma incontrerà nelle prossime ore l’attaccante belga: potrebbe arrivare la fumata bianca Sono ore decisive per quanto riguarda l’affare Lukaku-Roma. Il giocatore, dopo aver passat ...Si limano gli ultimi aspetti per portare il centravanti belga del Chelsea alla corte di José Mourinho. Prosegue senza sosta il lavoro della Roma per portare Romelu Lukaku nella… Leggi ...