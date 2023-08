Roma | l’esito degli esami per Dybala | le condizioni dell’argentino

Leggi su notizie

(Di lunedì 28 agosto 2023) I giallorossi attendevano con ansia i responsi medici sulledell’attaccante argentino. Ecco le ultime notizie Un inizio di stagione assolutamente da dimenticare per la. La prima di campionato si è conclusa solamente con un pareggio, in rimonta, contro la Salernitana. Sabato scorso, invece, è arrivata la prima sconfitta. In trasferta contro un buon Hellas Verona di Marco Baroni, straordinariamente a punteggio pieno. Un solo punto, nelle prime due, invece per i giallorossi. Non c’è neanche il tempo per piangersi addosso visto che, tra pochissimi giorni, si scende nuovamente in campo. Paulo(Foto LaPresse) Notizie.comVenerdì sera, alle ore 20:45, arriva un’altra “capolista” come il Milan di Stefano Pioli che è partita alla grande in questa nuova stagione. Nel frattempo, però, in tutto questo arrivano buone notizie ...