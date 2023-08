Roma | De Gea o Lloris per un ultimo colpo di mercato?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 28 agosto 2023) Laè reduce da una pessima ripartenza in campionato. In attesa di vedere arrivare Lukaku, il club giallorosso sta pensando a qualchein entrata. Rui Patricio è quello che ha convinto meno fino ad ora. Il DS della, Tiago Pinto, sta lavorando ad una soluzione last minute: occhi puntati su De Gea eper sostituire il portiere portoghese., De Gea otra i pali? I giallorossi hanno conquistato solo un punto contro Salernitana ed Hellas Verona. Un dato preoccupante, come quello registrato tra i pali: 4 gol subiti in 2 partite. Rui Patricio non è mai stato così fortemente in discussione come ora. Complice un contratto in scadenza nel 2024, lapensa ad un titolare per la propria porta: salgono le quotazioni di De ...