Roma | accordo raggiunto col Chelsea | il sogno Lukaku è realtà!

(Di lunedì 28 agosto 2023) Lahal’intesa colper il fortissimo centravanti belga Romelu. Tiago Pinto ed i Friedkin, da giorni a Londra per trattare coi londinesi e con l’agente di Big Rom, hanno finalmentel’agognata intesa finale. Questo diallaè il colpo dell’estate per la Serie A, anche per tutte le squadre che hanno inseguito senza successo Big Rom. Dall’Inter alla Juventus, infatti, varie sono state le big vicine al belga senza però trovare la quadra. Cosa che invece è riuscita allagrazie anche ai buoni rapporti tra i presidenti dei due club, entrambi americani. La definitiva fumata bianca è arrivata da poco, con l’che prevede il prestito oneroso per una stagione a circa 5 milioni e ...

Se andare all' Union Berlino o se insistere per una soluzione italiana, con il Genoa che si è aggiunto alla Lazio e i nuovi tentativi per convincere la. Sempre dopo aver trovato unsu ..." L'attesa è cresciuta esponenzialmente da venerdì pomeriggio. Finalmente è finita. Romelu Lukaku è il nuovo centravanti della, che potrà abbracciarlo alle 17, quando atterrerà a Ciampino il volo charter prenotato per lui e guidato dal presidente Friedkin in persona, per rendere il tutto ancora più scenografico. E ...... Loftus - Cheek, Reijnders e Pulisic al Milan, Weah alla Juve e Romelu Lukaku alla: è stata ... oltre che Frattesi in sostituzione di Marcelo Brozovic, hanno anche siglato l'con Marcus ...

Dopo l'ennesimo pomeriggio passato a limare un milione dopo l'altro, la fumata bianca. La Roma pagherà al Chelsea 5 milioni per il prestito secco - l'accordo risale a venerdì e su quella base il club ...