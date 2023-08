Roccella | 7 anni l’età media del primo accesso dei bambini ai contenuti di pornografia

(Di lunedì 28 agosto 2023) «In questi giorni, di fronte ai ripetuti casi di stupro di gruppo ai ddi ragazze o addirittura ragazzine, ho posto il problema dell’precoce a unache peraltro è sempre più violenta e degradante. Non perché ci sia ogni volta necessariamente un nesso di causa-effetto, ma perché il tema esiste e dobbiamo porcelo, dobbiamo discuterne come stanno facendo in molti Paesi del mondo». Lo scrive su Facebook il ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia, Eugenia, «le tecnologie hanno moltiplicato il fenomeno» «Gli studi parlano di settecome etàdeldeiporno, ed è evidente che le tecnologie hanno moltiplicato il ...

... la seconda, anticipata dalla ministra della Famiglia, Eugenia, al Meeting di Rimini, è di ... Una misura rivolta ai giovani e alle coppie con età inferiore ai 36con un Isee non superiore ...Gli studi parlano di settecome età media del primo accesso dei bambini a contenuti porno - sottolinea- ed è evidente che le tecnologie hanno moltiplicato il fenomeno in modo ...... dieci minori e un giovane afghano disabile di circa 25accompagnato dall'anziana nonna. Al momento, comunque, dell'individuazione in mare da parte della Guardia Costiera diJonica, i ...

La ministra Roccella: apprezzo le dichiarazioni di Siffredi contro la violenza sulle donne Tecnica della Scuola

Segui Tag24 anche sui social Eugenia Roccella ringrazia Rocco Siffredi per le sue parole su porno e giovanissimi. Il botta e risposta tra la ministra della Famiglia e il regista hard era nato dopo le ...I Quinto Spazio si esibiranno a Campofelice di Roccella in occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona Santa Rosalia. La band ritornerà ad esibirsi sul palco delle origini, per la gente che ...