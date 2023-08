Roberto Mancini si presenta da CT dell’Arabia | “Primi contatti a metà agosto | fiducioso di fare bene”

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) Alle 16.00 ora italiana,si èto davanti alle telecamere per la prima volta dopo essere stato nominato CT della nazionaleSaudita: il Mancio ha firmato un contratto fino al 2027, per un ingaggio da 25 milioni a stagione. L’ex allenatore dell’Italia, dopo l’ufficialità della sua nuova avventura con i sauditi, è partito per Riad, dove nella serata araba ha rilasciato le prime dichiarazioni sotto il nuovo incarico con la presenza del presidente della federazione saudita Yasser Al Misheal. “Voglio ringraziare il presidente per avermi scelto, sono molto orgoglioso di essere qui. Nel nostro lavoro è sempre difficile perché tutto può cambiare in ogni momento – queste le prime parole dell’allenatore marchigiano – So che i prossimi 10 giorni saranno molto importanti, ma nei giorni scorsi ho ...