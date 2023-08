Roberto Mancini ct dell' Arabia Saudita | Matteo Ricci | Non sia più testimonial delle Marche

(Di lunedì 28 agosto 2023)ha chiesto dunque il dietrofront alla Regione, che due settimane fa aveva confermato il contratto daturistico anonostante la decisione di non allenare più l'Italia. ...

'Abbiamo bisogno di una Regione che salti più in alto, e stavolta la sostituzione dobbiamo farla noi: fuori, dentro Tamberi come testimonial unico delle Marche'. Il post di Matteo Ricci su ..."Propongo alla Regione Marche di recedere dal contratto che vedenostro testimonial turistico e di sostituirlo con Gianmarco Tamberi. Abbiamo bisogno di messaggi e testimonial positivi e unificanti, non divisivi". Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, ...Esattamente due settimane dopo le improvvise dimissioni da ct della nazionale italiana,ha scelto di ripartire dall' Arabia Saudita. Il tecnico campione d'Europa nel 2021 guiderà I Figli del Deserto fino al Mondiale 2026 e va da sé che la tempistica piuttosto stretta tra ...

Mancini c.t. dell'Arabia Saudita. "Immensamente onorato" La Gazzetta dello Sport

La decisione di Roberto Mancini di lasciare la Nazionale per diventare il ct dell'Arabia Saudita ha infiammato il dibattito sportivo degli ultimi giorni. A poche ore dalla presentazione del tecnico a ...Dopo l'italia Per l'ex ct azzurro contratto da 70 milioni di euro complessivi fino a inizio 2027: primo obiettivo la Coppa d'Asia. I dubbi dello staff Roberto Mancini… Leggi ...