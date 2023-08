Rivoluzione per gli uffici comunali | i sindacati | “Danno per tutti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDecentramento deglidi Avellino in vista del trasferitmento del Palazzo di città a palazzo De Peruta: sarà “unalogistica”, come prevede il segretario provinciale Cisal Rsu del Comune, Paolo Sarno. Lo sarà perchéi settori verranno spostati dovunque sarà possibile trovare uno spazio. “Cade così un simbolo della storia degli avellinesi», continua in una lunga lettera aperta il segretario, nota indirizzata al sindaco Giancluca Festa, ai consiglierie ai dipendenti. Una storia che parte da quello che era l’antico orfanotrofio e passato per le tante vicende negli anni, fino al terremoto che lo ha raso completamente al suolo”, si legge nella nota indirizzata al sindaco Giancluca Festa, ai consiglierie ai ...