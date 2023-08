Ritorno a sorpresa dell’ex | c’è il comunicato ufficiale

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il grande ex del Napoli torna aed è pronto a essere nuovamente protagonista sul terreno di gioco: amatissimo dai tifosi azzurri, l’annuncio ha sicuramente fatto piacere tutti. Se in questi anni il Napoli ha avuto la possibilità di calcare costantemente i palcoscenici del grande calcio, con successi in Italia e le grandi soddisfazioni in campo internazionale, è anche grazie a tanti ex importantissimi che hanno contribuito alla crescita del club nel corso degli anni. Come dimenticare figure come Marek Hamsik e Lorenzo Insigne, senza dimenticare i vari Dries ‘Ciro’ Mertens e José Maria Callejon, passando per i vari Kalidou Koulibaly, Allan e Pepe Reina. Tutti uomini a cui i tifosi del Napoli sono ancora legati, nonostante sia passato del tempo da quando hanno detto addio agli azzurri. Tra loro, c’è un calciatore che nel corso della sua esperienza all’ombra del ...