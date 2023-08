Rissa tra il sindaco Bandecchi e i consiglieri comunali di Fdi | ' Ti faccio saltare i denti'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Stefano, il discussodi Terni già patron di UniCusano e non solo, torna a far parlare di sé. Si è infatti sfiorata ladurante il Consiglio comunale di Terni tra il primo ...

sfiorata durante il Consiglio comunale di Terniil sindaco Stefano Bandecchi e i consiglieri di minoranza di Fratelli d'Italia . Costretta a intervenire la polizia locale, che ha bloccato il ...Stefano Bandecchi, il discusso sindaco di Terni già patron di UniCusano e non solo, torna a far parlare di sé. Si è infatti sfiorata ladurante il Consiglio comunale di Terniil primo cittadino e i consiglieri di minoranza di Fdi. È dovuta intervenire la polizia locale che ha evitato il contatto, in particolare con Marco ...... è stato intercettato dalle forze dell'ordine in Via Vittime di Brescia con addosso 5 grammi di eroina, un bilancino e altro materiale per […] Alassio Cronaca Alassio,nella notte...

Chieti, rissa tra giovani: accoltellato un sedicenne TGCOM

"Stai seduto, cogli***". Rissa che ha dell'incredibile al Consiglio comunale di Terni. Guardate cosa è successo ...Rissa in consiglio comunale a Terni. Il sindaco Bandecchi al consigliere Masselli (Fdi): «Smetta di ridere altrimenti gli volano via tutti i denti dalla bocca».