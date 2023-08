Rissa sfiorata in consiglio comunale | il sindaco bloccato dagli agenti

Fotogallery - Pozzuoli (Napoli), lancia un bus contro il Comune e gli dà fuoco 28/08/23 Terni,in Consiglio comunale: sindaco contro consigliere 28/08/23 Fotogallery - Frana a Cortina d'Ampezzo, evacuate 70 persone 28/08/23 Maltempo, a Sestriere arriva la neve di fine agosto: ...Non possono sbeffeggiarmi dicendomi delinquente o pagliaccio": è quanto ha detto all'ANSA Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, commentando ladi in consiglio comunale. "Quando mi sono ..."Le porto via tutti i denti dalla bocca...". Alta tensione nel Consiglio comunale di Terni, con unaoggi 28 agosto 2023 tra il sindaco Stefano Bandecchi e un consigliere di Fratelli d'Italia. Il sindaco si avvicina minaccioso al consigliere d'opposizione Orlando Masselli e la seduta ...

Terni, rissa sfiorata in Consiglio comunale: sindaco contro consigliere TGCOM

Non possono sbeffeggiarmi dicendomi delinquente o pagliaccio": è quanto ha detto all'ANSA Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, commentando la rissa sfiorata di in consiglio comunale. "Quando mi sono ...Al Comune di Terni il sindaco Stefano Bandecchi si è scagliato prima a parole e poi proprio tentando il corpo a corpo contro un consigliere.